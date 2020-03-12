НБА призупинила сезон через загрозу епідемії коронавірусу

Захворювання було діагностовано у одного з баскетболістів Юти

НБА офіційно прийняла рішення призупинити проведення сезону 2019/2020 через загрозу епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба ліги.

У середу, 11-го березня, було відкладено проведення матчу регулярного чемпіонату НБА Оклахома - Юта у зв'язку з тим, що у одного з баскетболістів був діагностований коронавірус COVID-19. За попередньою інформацією, цим гравцем став 27-річний французький центровий Юти Руді Гобер.

Відразу після того, як про захворювання стало відомо, було прийнято рішення про скасування матчу. Сам гравець не був присутній на арені.

НБА призупинить проведення всіх матчів регулярного чемпіонату починаючи з четверга, 12-го березня.

Раніше, УЄФА через коронавірус може змінити формат плей-оф Ліги Європи.