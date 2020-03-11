Фінал Кубка Іспанії перенесли на невизначений термін

Матч Кубка Іспанії між Реал Сосьєдадом і Атлетіком не відбудеться у запланований день

Фінал Кубка Іспанії з футболу між Атлетіком і Реалом Сосьєдад був відкладений через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє Marca.

Федерація футболу Іспанії домовилася з клубами про перенесення матчу. Сторони не захотіли проводити матч без уболівальників на трибунах, тому було вирішено перенести його з попередньої дати – 18 квітня.

Наразі невідомо, коли Атлетіку та Реал Сосьєдаду дозволять розіграти трофей, вірогідно, федерація чекатиме кінця травня.

Раніше повідомлялося, що чемпіонат Іспанії можуть зупинити через коронавірус.