Дніпро-1 у другій шістці УПЛ буде краще, оскільки команда зможе знайти свою гру.

Про це розповів головний тренер команди Дмитро Михайленко.

"Як команда сприйняла той факт, що у цьому сезоні не потрапляє до першої шістки? Нормально. Зрозуміло, що у нас був шанс туди пробитися, але команда потрапила під каток сильного мотивованого суперника. Але нічого страшного. Так, ми не потрапили до першої шістки напряму, проте є шанс поборотися за місце у плей-оф. Хоча у нас зараз завдання більше не турнірне, а стратегічне – покращувати гру, і це навіть буде краще робити у другій шістці. В першій це було б складніше, оскільки нам треба удосконалюватися з більш рівними нам суперниками", - розповів Михайленко.