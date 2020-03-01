Вольфсбург уникнув поразки від Уніону у 24 турі Бундесліги

Вольфсбург залишився на 7-му місці у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

У матчі 24-го туру німецької Бундесліги Уніон зіграв внічию з Вольфсбургом.

У першому таймі Уніон відкрив рахунок. Після перерви господарі подвоїли рахунок. Та все ж майбутній суперник Шахтаря у Лізі Європи зміг відіграти два м’ячі. Спочатку відзначився Герхардт, а потім Вергхорст.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга 2019/20

24 тур, 1 березня

Уніон - Вольфсбург 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Андерсон, 2:0 - 57 Фрідліх, 2:1 - 60 Герхардт, 2:2 - 81 Вегхорст

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