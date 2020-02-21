Гольова феєрія від Бетіса та Мальорки у 25 турі Ла-Ліги

Команди зіграли у результативну нічию, забивши разом шість голів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25-го туру іспанської Ла-Ліги Бетіс вдома приймав Мальорку.

До перерви команди забили по два голи. Гості двічі виходили вперед. Гості ж зрівнювали, реалізовуючи пенальті. У другому таймі Вже господарі одного разу вийшли вперед, але на 70-ій хвилині Кубо зрівняв рахунок.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

25 тур, 21 лютого

Бетіс - Мальорка 3:3 (2:2)

Голи: 0:1 - 16 Кучо, 1:1 - 19 Каналес (пен), 1:2 - 27 Будемір, 2:2 - 34 Фекір (пен), 3:2 - 48 Хоакін, 3:3 - 70 Кубо

Раніше, ультрас Наполі влаштували бойкот матчу з Барселоною.

Нагадаємо, Барселоні дозволили підписати гравця поза межами трансферного вікна.