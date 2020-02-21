Гольова феєрія від Бетіса та Мальорки у 25 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 25-го туру іспанської Ла-Ліги Бетіс вдома приймав Мальорку.
До перерви команди забили по два голи. Гості двічі виходили вперед. Гості ж зрівнювали, реалізовуючи пенальті. У другому таймі Вже господарі одного разу вийшли вперед, але на 70-ій хвилині Кубо зрівняв рахунок.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
25 тур, 21 лютого
Бетіс - Мальорка 3:3 (2:2)
Голи: 0:1 - 16 Кучо, 1:1 - 19 Каналес (пен), 1:2 - 27 Будемір, 2:2 - 34 Фекір (пен), 3:2 - 48 Хоакін, 3:3 - 70 Кубо
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