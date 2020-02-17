Барселоні дозволили підписати гравця поза межами трансферного вікна

У каталонського клубу є 15 днів, щоб знайти заміну Дембеле

Каталонська Барселона отримала дозвіл від керівництва Ла Ліги на підписання нового футболіста поза межами трансферного вікна.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Спеціальна медична комісія підтвердила, що 22-річний французький гравець блаугранас Усман Дембеле вибув на тривалий термін. У зв'язку з цим Барселоні дозволили його замінити.

Тепер у Барселони є 15 днів, щоб або викупити контракт будь-якого футболіста Ла-Ліги, або підписати вільного агента.

Після 24-х зіграних турів "Барселона" посідає друге місце в чемпіонат Іспанії, маючи в активі 52 очки.

Раніше, Вільярреал мінімально обіграв Леванте у 24 турі Ла-Ліги.

Також, Барселона обіграла Хетафе.