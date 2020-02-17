Барселоні дозволили підписати гравця поза межами трансферного вікна

Джерело - sport.ua.
Каталонська Барселона отримала дозвіл від керівництва Ла Ліги на підписання нового футболіста поза межами трансферного вікна.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Спеціальна медична комісія підтвердила, що 22-річний французький гравець блаугранас Усман Дембеле вибув на тривалий термін. У зв'язку з цим Барселоні дозволили його замінити.
Тепер у Барселони є 15 днів, щоб або викупити контракт будь-якого футболіста Ла-Ліги, або підписати вільного агента.
Після 24-х зіграних турів "Барселона" посідає друге місце в чемпіонат Іспанії, маючи в активі 52 очки.
Раніше, Вільярреал мінімально обіграв Леванте у 24 турі Ла-Ліги.
Також, Барселона обіграла Хетафе.