 Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Бенфіка Лісабон 1:1. ОНЛАЙН | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Бенфіка Лісабон 1:1. ОНЛАЙН
Сьогодні 21:00 8476
Шахтар - Бенфіка 1:1. Відео голів
Сьогодні 21:13 1923
Шахтар Донецьк - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 17:31 28346
Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)
Сьогодні 16:53 31483
Збірна України фінішувала 10-ю в одиночній змішаній естафеті
Сьогодні 16:50 1185 1
Бех-Романчук і Магучіх достроково перемогли у серії World Athletics Indoor Tour
Сьогодні 12:59 560
Україна зберегла своє місце у рейтингу ФІФА
Сьогодні 11:30 1020
Бех-Романчук виграла турнір у Франції
Сьогодні 09:28 840
Сергій Балтача: Продали гравців на 150 мільйонів
Сьогодні 09:13 2220
Шахтар зіграє з Бенфікою, Рома прийме Гент. Матчі 1/16 Ліги Європи
Сьогодні 08:55 853
Блоги
Тайсон вшанував пам'ять загиблого Кобі Браянта
Тайсон вшанував пам'ять загиблого Кобі Браянта Valeriy Ruchka
Сьогодні 21:06 279
Футболіста, який укусив суперника за пеніс, дискваліфікували на п'ять років
Футболіста, який укусив суперника за пеніс, дискваліфікували на п'ять років Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:38 318
Шовковський судитиметься з Київгазом
Шовковський судитиметься з Київгазом Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:34 1561
Детройт показав як Михайлюк провів зірковий вікенд у Чикаго
Детройт показав як Михайлюк провів зірковий вікенд у Чикаго Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:06 378
Про Бенфіку і Шахтар, роботу експертом на телебаченні та як з росіянина став українцем - Сергій Кандауров
Про Бенфіку і Шахтар, роботу експертом на телебаченні та як з росіянина став українцем - Сергій Кандауров Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:11 890
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:25 Бокс У Ломаченка та Гвоздика може змінитися промоутер 5
21:13 Футбол Шахтар - Бенфіка 1:1. Відео голів 1923
21:10 Хокей. УХЛ Білий Барс розгромив Динамо у 36 турі УХЛ 96
21:06 Блог Тайсон вшанував пам'ять загиблого Кобі Браянта 281
21:00 Футбол Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Бенфіка Лісабон 1:1. ОНЛАЙН 8476
20:55 Гандбол Мотор програв польському клубу у Лізі чемпіонів 150
20:37 Футбол Гол Марлоса у ворота Бенфіки скасований після втручання VAR 270
20:26 Футбол Екс-гравець Зорі забив гол у ворота Манчестер Юнайтед 662
20:21 Футбол Відеосервіс Oll.TV не працює! Матч Шахтаря в Лізі Європи подивитися неможливо 546
20:10 Футбол Циганик: Харатін відмовився підписувати папери на громадянство Угорщини 361
19:55 Футбол Мілан може підписати контракт із захисником ПСЖ 171
19:40 Футбол Динамо орендувало півзахисника Львова 878
19:38 Блог Футболіста, який укусив суперника за пеніс, дискваліфікували на п'ять років 319
19:25 Футбол Рух переміг Кольдинг у контрольному матчі 200
19:12 Теніс Сестри Кіченок програли у чвертьфіналі парного розряду турніру у Дубаї 158
19:02 Футбол Коваленко і Болбат вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Бенфікою 428
18:59 Навколо спорту Міністр спорту: Завдяки Битві екстрасенсів було розслідувано багато кримінальних справ 215
18:55 Футбол Львів підписав двох футболістів 253
18:40 Футбол Шевченко відвідає матч Шахтар - Бенфіка 272
18:25 Футбол Директор Олександрії: Вже подавали апеляцію на борг Баришича, але ФІФА не визнає її 274
18:10 Футбол Президента ПСЖ звинуватили у підкупі екс-генсека ФІФА 331
17:55 Футбол Ліверпуль націлився на воротаря Баварії 549
17:49 RunNews У Києві презентували Бігову Лігу Українських Мейджорів 197
17:39 Теніс Снігур на відмові обіграла четверту сіяну на турнірі у Каїрі 327
17:31 Пряма трансляція Шахтар Донецьк - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи. LIVE 28346

Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Бенфіка Лісабон 1:1. ОНЛАЙН

Сьогодні 21:00 8476 0
Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Бенфіка Лісабон 1:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Шахтар (Донецьк, Україна) - Бенфіка (Лісабон, Португалія)
Ліга Європи УЄФА 2019/20. 1/16 фіналу
Перший матч
19:55. 20 лютого, 2020 рік

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

66' Гол! Все одно забиває Бенфіка! Розвів Піцці м'яч та Андрія Пятова по кутах.

64' Пенальті у ворота Шахтаря призначає суддя. Кривцов вдарив Серві по нозі!

63' Пішов арбітр дивитися повтор!

62' Гол! Бенфіка зрівнює рахунок! Взяв ініціативу на себе Тавареш, увірвався в штрафну на швидкості і пробив по воротах. Відбив перед собою Пятов, але на добиванні виявився все той же Тавареш і заштовхав м'яч у сітку.

60' З кута поля навісив у центр штрафного Коваленко. М'яч став легкою здобиччю для голкіпера, який вийшов з воріт.

58' Зважився на дальній удар Марлос. М'яч полетів вкрай неточно і особливих проблем для Влаходімоса не приніс.

56' ГОООООЛ! Шахтар виходить вперед! Розіграли комбінацію перед чужим штрафним Марлос і Коваленко, після чого м'яч покотився в бік Патріка, який з льоту стрельнув точно в кут воріт.

55' Тонким пасом Ісмаїлі знайшов у штрафному суперника Марлоса, який пробив з лінії воротарського, але врятував свою команду Влаходімос.

53' М'яко закинув в штрафну Серві на хід Шикінью, але м'яч полетів надто сильно і виявився в руках голкіпера.

52' Взяли м'яч під контроль в останні хвилини "гірники" і притиснули суперника до воріт, але забити їм поки не вдається.

51' Отримав м'яч в штрафній суперника Ісмаїлі, обіграв захисника і пробив в дальній нижній кут, але штанга врятувала зараз гостей від пропущеного гола.

49' Прорвався по флангу Тайсон і подав у центр штрафного, але тут Ферру виніс м'яч головою подалі.

47' Проривався на швидкості до штрафного суперника Тайсон і пробив метрів з двадцяти, але м'яч полетів слабо і точно в руки Влаходімосу.

46' Другий тайм розпочався!

Завершився перший тайм. Шахтар показав рівний з Бенфікою футбол, а в деяких моментах "гірники" виглядали навіть краще.

45' Отримав м'яч на лінії чужого штрафного Коваленко і віддав на хід Марлосу, який пробив другим дотиком, але точно в руки Влаходімосу.

45' Дві хвилини компенсував рефері.

43' З правого флангу Тавареш закинув в штрафну на Шикінью, але того випередив Ісмаїлі і відібрав м'яч.

42' Протягнув м'яч до штрафної Сеферович і віддав вперед на Піцці, але той завозився зі снарядом і так і не зміг пробити по воротах.

41' Зміщувався Марлос з флангу в центр і тонко віддавав в штрафну на Мораеса, але цей пас без проблем перехопив Ферру.

40' Могли тікати в контратаку по флангу "гірники", але Коваленко відверто перетримав м'яч і в підсумку дозволив порушити правила Грімальдо.

39' Протягнув м'яч по лівій бровці Грімальдо і подав на дальню штангу, але тут Матвієнко в стрибку вибив сферу головою.

37' Тайсон головою скинув м'яч на лінію штрафного, куди увірвався Мораес, але пробити в боротьбі з Діашем йому не вдалося.

35' Тонким пасом Ісмаїлі запустив в штрафну Мораеса, але в підкаті перехопив сферу Діаш.

34' Прорвався до чужого штрафного на швидкості Тайсон і покотив вперед на Мораеса, але того від м'яч відтіснив корпусом Ферру.

32' Пауза в матчі. Отримав пошкодження в зіткненні з суперником Шикіньо. Потребує гравець медичної допомоги.

30' Зачепився за м'яч в центрі поля Мораес і головою скинув на хід Коваленку, але того відтіснив корпусом від сфери Ферру.

28' Довгим пасом Кривцов запустив по правому флангу Марлоса, але того випередив Тавареш і головою скинув м'яч в руки Влаходімосу.

27' Опинився з м'ячем на дальній штанзі Мораес після навісу з кутового і пробив другим дотиком, але влучив точно в Тавареша.

26' Тайсон розрізним пасом запустив у штрафний майданчик Ісмаїлі, який в дотик прострілив уздовж воріт, але тут Діаш виніс м'яч на кутовий.

25' Обіграв суперника на фланзі Коваленко і з меж штрафного пробив у ближній кут, але в падінні Влаходімос перевів на кутовий.

24' Змістився з флангу в центр Тайсон, обігрався з Марлосом, але пробити йому не дозволив в підкаті Діаш.

23' Отримав по ногах в центрі поля Марлос від Ферру. Штрафний удар на користь господарів призначив суддя.

21' Відмінив гол арбітр. Невеликий офсайд був у гравця Шахтаря.

20' ГООООООЛ! Шахтар відкриває рахунок у матчі! Спіймали суперника на контратаці "гірники". Протягнув м'яч до штрафної Патрік і покотив на Мораеса, який пробив у дотик. Відбив перед собою Влаходімос, але точно на ногу Марлосу, який вколотив сферу під поперечину. Суддя прийняв рішення переглянути епізод.

19' З лівого флангу Грімальдо віддавав під удар Піцці в центр штрафної, але тут забити останньому не дозволив Кривцов.

17' Довгим пасом закинув Матвієнко в штрафну, куди вривався Ісмаїлі, але м'яч полетів надто сильно і опинився за межами поля.

15' Проривався по флангу Тайсон на швидкості, але напоровся на Тавареша, який в найчистішому підкаті виніс м'яч в аут.

13' Піцці зі штрафного подав на ближню штангу, де головою Діаш скинув в центр, але тут спокійно вибив сферу Матвієнко.

11' Марлос наздогнав м'яч біля лицьової лінії і подав на дальню штангу, але тут пробити Коваленку не дозволив Ферру.

9' Тікали в контратаку господарі, але після розрізного пасу від Коваленка не встиг наздогнати м'яч на фланзі Тайсон.

7' Тавареш розрізним пасом знайшов у карному майданчику Сеферовича, який пробив з розвороту, але м'яч прилетів в руки Пятову.

6' Втік по правій бровці Тавареш і прострілив уздовж воріт, але від ноги Матвієнко м'яч полетів на кутовий.

5' Прорвався по правому флангу Піцці, але напоровся на Ісмаїлі, який грамотно поставив корпус і відібрав сферу.

3' Довге закидання виконував Коваленко в штрафну суперника на хід Мораесу, але Влаходімос виявився першим на м'ячі.

1' Матч розпочався!

Команди вийшли на поле. Лунає гімн Ліги Європи.

Стали відомі стартові склади команд.

Донецький Шахтар у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи вдома зіграє проти лісабонської Бенфіки.

Матч відбудеться 20 лютого, на стадіоні Металіст у Харкові. Початок о 19:55 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку. Початок трансляції о 19:45.

Коментарі ()