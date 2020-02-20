Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Бенфіка Лісабон 1:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
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Шахтар (Донецьк, Україна) - Бенфіка (Лісабон, Португалія)
|Ліга Європи УЄФА 2019/20. 1/16 фіналу
|Перший матч
|19:55. 20 лютого, 2020 рік
66' Гол! Все одно забиває Бенфіка! Розвів Піцці м'яч та Андрія Пятова по кутах.
64' Пенальті у ворота Шахтаря призначає суддя. Кривцов вдарив Серві по нозі!
63' Пішов арбітр дивитися повтор!
62' Гол! Бенфіка зрівнює рахунок! Взяв ініціативу на себе Тавареш, увірвався в штрафну на швидкості і пробив по воротах. Відбив перед собою Пятов, але на добиванні виявився все той же Тавареш і заштовхав м'яч у сітку.
60' З кута поля навісив у центр штрафного Коваленко. М'яч став легкою здобиччю для голкіпера, який вийшов з воріт.
58' Зважився на дальній удар Марлос. М'яч полетів вкрай неточно і особливих проблем для Влаходімоса не приніс.
56' ГОООООЛ! Шахтар виходить вперед! Розіграли комбінацію перед чужим штрафним Марлос і Коваленко, після чого м'яч покотився в бік Патріка, який з льоту стрельнув точно в кут воріт.
55' Тонким пасом Ісмаїлі знайшов у штрафному суперника Марлоса, який пробив з лінії воротарського, але врятував свою команду Влаходімос.
53' М'яко закинув в штрафну Серві на хід Шикінью, але м'яч полетів надто сильно і виявився в руках голкіпера.
52' Взяли м'яч під контроль в останні хвилини "гірники" і притиснули суперника до воріт, але забити їм поки не вдається.
51' Отримав м'яч в штрафній суперника Ісмаїлі, обіграв захисника і пробив в дальній нижній кут, але штанга врятувала зараз гостей від пропущеного гола.
49' Прорвався по флангу Тайсон і подав у центр штрафного, але тут Ферру виніс м'яч головою подалі.
47' Проривався на швидкості до штрафного суперника Тайсон і пробив метрів з двадцяти, але м'яч полетів слабо і точно в руки Влаходімосу.
46' Другий тайм розпочався!
Завершився перший тайм. Шахтар показав рівний з Бенфікою футбол, а в деяких моментах "гірники" виглядали навіть краще.
45' Отримав м'яч на лінії чужого штрафного Коваленко і віддав на хід Марлосу, який пробив другим дотиком, але точно в руки Влаходімосу.
45' Дві хвилини компенсував рефері.
43' З правого флангу Тавареш закинув в штрафну на Шикінью, але того випередив Ісмаїлі і відібрав м'яч.
42' Протягнув м'яч до штрафної Сеферович і віддав вперед на Піцці, але той завозився зі снарядом і так і не зміг пробити по воротах.
41' Зміщувався Марлос з флангу в центр і тонко віддавав в штрафну на Мораеса, але цей пас без проблем перехопив Ферру.
40' Могли тікати в контратаку по флангу "гірники", але Коваленко відверто перетримав м'яч і в підсумку дозволив порушити правила Грімальдо.
39' Протягнув м'яч по лівій бровці Грімальдо і подав на дальню штангу, але тут Матвієнко в стрибку вибив сферу головою.
37' Тайсон головою скинув м'яч на лінію штрафного, куди увірвався Мораес, але пробити в боротьбі з Діашем йому не вдалося.
35' Тонким пасом Ісмаїлі запустив в штрафну Мораеса, але в підкаті перехопив сферу Діаш.
34' Прорвався до чужого штрафного на швидкості Тайсон і покотив вперед на Мораеса, але того від м'яч відтіснив корпусом Ферру.
32' Пауза в матчі. Отримав пошкодження в зіткненні з суперником Шикіньо. Потребує гравець медичної допомоги.
30' Зачепився за м'яч в центрі поля Мораес і головою скинув на хід Коваленку, але того відтіснив корпусом від сфери Ферру.
28' Довгим пасом Кривцов запустив по правому флангу Марлоса, але того випередив Тавареш і головою скинув м'яч в руки Влаходімосу.
27' Опинився з м'ячем на дальній штанзі Мораес після навісу з кутового і пробив другим дотиком, але влучив точно в Тавареша.
26' Тайсон розрізним пасом запустив у штрафний майданчик Ісмаїлі, який в дотик прострілив уздовж воріт, але тут Діаш виніс м'яч на кутовий.
25' Обіграв суперника на фланзі Коваленко і з меж штрафного пробив у ближній кут, але в падінні Влаходімос перевів на кутовий.
24' Змістився з флангу в центр Тайсон, обігрався з Марлосом, але пробити йому не дозволив в підкаті Діаш.
23' Отримав по ногах в центрі поля Марлос від Ферру. Штрафний удар на користь господарів призначив суддя.
21' Відмінив гол арбітр. Невеликий офсайд був у гравця Шахтаря.
20' ГООООООЛ! Шахтар відкриває рахунок у матчі! Спіймали суперника на контратаці "гірники". Протягнув м'яч до штрафної Патрік і покотив на Мораеса, який пробив у дотик. Відбив перед собою Влаходімос, але точно на ногу Марлосу, який вколотив сферу під поперечину. Суддя прийняв рішення переглянути епізод.
19' З лівого флангу Грімальдо віддавав під удар Піцці в центр штрафної, але тут забити останньому не дозволив Кривцов.
17' Довгим пасом закинув Матвієнко в штрафну, куди вривався Ісмаїлі, але м'яч полетів надто сильно і опинився за межами поля.
15' Проривався по флангу Тайсон на швидкості, але напоровся на Тавареша, який в найчистішому підкаті виніс м'яч в аут.
13' Піцці зі штрафного подав на ближню штангу, де головою Діаш скинув в центр, але тут спокійно вибив сферу Матвієнко.
11' Марлос наздогнав м'яч біля лицьової лінії і подав на дальню штангу, але тут пробити Коваленку не дозволив Ферру.
9' Тікали в контратаку господарі, але після розрізного пасу від Коваленка не встиг наздогнати м'яч на фланзі Тайсон.
7' Тавареш розрізним пасом знайшов у карному майданчику Сеферовича, який пробив з розвороту, але м'яч прилетів в руки Пятову.
6' Втік по правій бровці Тавареш і прострілив уздовж воріт, але від ноги Матвієнко м'яч полетів на кутовий.
5' Прорвався по правому флангу Піцці, але напоровся на Ісмаїлі, який грамотно поставив корпус і відібрав сферу.
3' Довге закидання виконував Коваленко в штрафну суперника на хід Мораесу, але Влаходімос виявився першим на м'ячі.
1' Матч розпочався!
Команди вийшли на поле. Лунає гімн Ліги Європи.
Стали відомі стартові склади команд.
Донецький Шахтар у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи вдома зіграє проти лісабонської Бенфіки.
Матч відбудеться 20 лютого, на стадіоні Металіст у Харкові. Початок о 19:55 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку. Початок трансляції о 19:45.