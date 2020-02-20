Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Бенфіка Лісабон 1:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Шахтар (Донецьк, Україна) - Бенфіка (Лісабон, Португалія) Ліга Європи УЄФА 2019/20. 1/16 фіналу Перший матч 19:55. 20 лютого, 2020 рік ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

66' Гол! Все одно забиває Бенфіка! Розвів Піцці м'яч та Андрія Пятова по кутах.

64' Пенальті у ворота Шахтаря призначає суддя. Кривцов вдарив Серві по нозі!

63' Пішов арбітр дивитися повтор!

62' Гол! Бенфіка зрівнює рахунок! Взяв ініціативу на себе Тавареш, увірвався в штрафну на швидкості і пробив по воротах. Відбив перед собою Пятов, але на добиванні виявився все той же Тавареш і заштовхав м'яч у сітку.

60' З кута поля навісив у центр штрафного Коваленко. М'яч став легкою здобиччю для голкіпера, який вийшов з воріт.

58' Зважився на дальній удар Марлос. М'яч полетів вкрай неточно і особливих проблем для Влаходімоса не приніс.

56' ГОООООЛ! Шахтар виходить вперед! Розіграли комбінацію перед чужим штрафним Марлос і Коваленко, після чого м'яч покотився в бік Патріка, який з льоту стрельнув точно в кут воріт.

55' Тонким пасом Ісмаїлі знайшов у штрафному суперника Марлоса, який пробив з лінії воротарського, але врятував свою команду Влаходімос.

53' М'яко закинув в штрафну Серві на хід Шикінью, але м'яч полетів надто сильно і виявився в руках голкіпера.

52' Взяли м'яч під контроль в останні хвилини "гірники" і притиснули суперника до воріт, але забити їм поки не вдається.

51' Отримав м'яч в штрафній суперника Ісмаїлі, обіграв захисника і пробив в дальній нижній кут, але штанга врятувала зараз гостей від пропущеного гола.

49' Прорвався по флангу Тайсон і подав у центр штрафного, але тут Ферру виніс м'яч головою подалі.

47' Проривався на швидкості до штрафного суперника Тайсон і пробив метрів з двадцяти, але м'яч полетів слабо і точно в руки Влаходімосу.

46' Другий тайм розпочався!

Завершився перший тайм. Шахтар показав рівний з Бенфікою футбол, а в деяких моментах "гірники" виглядали навіть краще.

45' Отримав м'яч на лінії чужого штрафного Коваленко і віддав на хід Марлосу, який пробив другим дотиком, але точно в руки Влаходімосу.

45' Дві хвилини компенсував рефері.

43' З правого флангу Тавареш закинув в штрафну на Шикінью, але того випередив Ісмаїлі і відібрав м'яч.

42' Протягнув м'яч до штрафної Сеферович і віддав вперед на Піцці, але той завозився зі снарядом і так і не зміг пробити по воротах.

41' Зміщувався Марлос з флангу в центр і тонко віддавав в штрафну на Мораеса, але цей пас без проблем перехопив Ферру.

40' Могли тікати в контратаку по флангу "гірники", але Коваленко відверто перетримав м'яч і в підсумку дозволив порушити правила Грімальдо.

39' Протягнув м'яч по лівій бровці Грімальдо і подав на дальню штангу, але тут Матвієнко в стрибку вибив сферу головою.

37' Тайсон головою скинув м'яч на лінію штрафного, куди увірвався Мораес, але пробити в боротьбі з Діашем йому не вдалося.

35' Тонким пасом Ісмаїлі запустив в штрафну Мораеса, але в підкаті перехопив сферу Діаш.

34' Прорвався до чужого штрафного на швидкості Тайсон і покотив вперед на Мораеса, але того від м'яч відтіснив корпусом Ферру.

32' Пауза в матчі. Отримав пошкодження в зіткненні з суперником Шикіньо. Потребує гравець медичної допомоги.

30' Зачепився за м'яч в центрі поля Мораес і головою скинув на хід Коваленку, але того відтіснив корпусом від сфери Ферру.

28' Довгим пасом Кривцов запустив по правому флангу Марлоса, але того випередив Тавареш і головою скинув м'яч в руки Влаходімосу.

27' Опинився з м'ячем на дальній штанзі Мораес після навісу з кутового і пробив другим дотиком, але влучив точно в Тавареша.

26' Тайсон розрізним пасом запустив у штрафний майданчик Ісмаїлі, який в дотик прострілив уздовж воріт, але тут Діаш виніс м'яч на кутовий.

25' Обіграв суперника на фланзі Коваленко і з меж штрафного пробив у ближній кут, але в падінні Влаходімос перевів на кутовий.

24' Змістився з флангу в центр Тайсон, обігрався з Марлосом, але пробити йому не дозволив в підкаті Діаш.

23' Отримав по ногах в центрі поля Марлос від Ферру. Штрафний удар на користь господарів призначив суддя.

21' Відмінив гол арбітр. Невеликий офсайд був у гравця Шахтаря.

20' ГООООООЛ! Шахтар відкриває рахунок у матчі! Спіймали суперника на контратаці "гірники". Протягнув м'яч до штрафної Патрік і покотив на Мораеса, який пробив у дотик. Відбив перед собою Влаходімос, але точно на ногу Марлосу, який вколотив сферу під поперечину. Суддя прийняв рішення переглянути епізод.

19' З лівого флангу Грімальдо віддавав під удар Піцці в центр штрафної, але тут забити останньому не дозволив Кривцов.

17' Довгим пасом закинув Матвієнко в штрафну, куди вривався Ісмаїлі, але м'яч полетів надто сильно і опинився за межами поля.

15' Проривався по флангу Тайсон на швидкості, але напоровся на Тавареша, який в найчистішому підкаті виніс м'яч в аут.

13' Піцці зі штрафного подав на ближню штангу, де головою Діаш скинув в центр, але тут спокійно вибив сферу Матвієнко.

11' Марлос наздогнав м'яч біля лицьової лінії і подав на дальню штангу, але тут пробити Коваленку не дозволив Ферру.

9' Тікали в контратаку господарі, але після розрізного пасу від Коваленка не встиг наздогнати м'яч на фланзі Тайсон.

7' Тавареш розрізним пасом знайшов у карному майданчику Сеферовича, який пробив з розвороту, але м'яч прилетів в руки Пятову.

6' Втік по правій бровці Тавареш і прострілив уздовж воріт, але від ноги Матвієнко м'яч полетів на кутовий.

5' Прорвався по правому флангу Піцці, але напоровся на Ісмаїлі, який грамотно поставив корпус і відібрав сферу.

3' Довге закидання виконував Коваленко в штрафну суперника на хід Мораесу, але Влаходімос виявився першим на м'ячі.

1' Матч розпочався!

Команди вийшли на поле. Лунає гімн Ліги Європи.

Стали відомі стартові склади команд.

Донецький Шахтар у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи вдома зіграє проти лісабонської Бенфіки.

Матч відбудеться 20 лютого, на стадіоні Металіст у Харкові. Початок о 19:55 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку. Початок трансляції о 19:45.