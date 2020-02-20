Коваленко і Болбат вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Бенфікою

Джерело - Чемпіон.
У Харкові відбудеться перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка.
Стали відомі стартові склади команд:
Шахтар: Пятов – Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Болбат – Степаненко, Алан Патрік, Тайсон, Коваленко, Марлос – Жуніор Мораес.
Бенфіка: Влаходімос – Томаш Тавареш, Рубен Діаш, Ферру, Грімальдо – Піцці, Таарабт, Флорентіну, Серві – Шікінью, Сеферович.
Раніше, три гравці Шахтаря пропустять матч із Бенфікою.
Нагадаємо, Бенфіка оголосила заявку на матч Ліги Європи з Шахтарем.