 Блохін: У Шевченка не було особливої ​​ігрової функції | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Українська спортсменка виступала на чемпіонаті світу під прапором Угорщини
Сьогодні 15:15 2568
Челсі - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 26 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 21:12 854
Названо дату і місце проведення бою Ломаченко - Лопес
Сьогодні 18:25 2487
Шахтар Донецьк - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 16:48 6265
Ліга чемпіонів. Атлетіко Мадрид - Ліверпуль: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:00 381
Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Бенфіка Лісабон: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:50 1470
ФБУ має більший бюджет за Союз біатлоністів Росії
Сьогодні 14:46 1019
У Полтаві та Кременчуці відбулися традиційні Тренування із зіркою
Сьогодні 12:19 247
Легендарну українську біатлоністку звинуватили у корупції
Сьогодні 11:38 2303
Рейтинг ATP: Стаховський піднявся на одну позицію
Сьогодні 10:15 7580
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:10 Футбол Маріуполь продовжив контракт з півзахисником 21
21:55 Футбол Блохін: Було важко, але після відходу з Динамо я не пив 650
21:45 Блог Промоутерська компанія TopRank яскравим роликом привітала Ломаченка з Днем народженням 129
21:40 Футбол Йовичевич оцінив перспективи кар'єри Луніна 493
21:27 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 230430
21:25 Біатлон Основа збірної України виступить на чемпіонаті Європи 370
21:12 Пряма трансляція Челсі - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 26 туру АПЛ. LIVE 854
21:10 Футбол Жиру готовий перейти в один з клубів МЛС 131
21:06 Блог Тайсон №2. У Португалії розгорівся расистський скандал 371
20:55 Футбол Блохін: У Шевченка не було особливої ​​ігрової функції 1126
20:40 Гандбол Екс-наставник збірної Литви очолить Мотор 239 1
20:25 Футбол Екс-гравець Металурга може перейти до Ботафого 224
20:10 Футбол Карпати залишив бразильський нападник 378
19:55 Футбол Блохін про Мілевського: Пошукати до нього підхід? Там було без шансів 1125
19:40 Футбол Десна розгромила Вітебськ у контрольному матчі 311
19:24 Біатлон Підгрушна не буде виступати в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу 2937 2
19:10 Футбол Блохін: Мені у Динамо не вистачило часу 467
18:55 Футбол Львів віддав легіонера чемпіону Фінляндії 267
18:40 Футбол Клопп побив клубний рекорд Ліверпуля 633
18:25 Бокс Названо дату і місце проведення бою Ломаченко - Лопес 2487
18:10 Футбол Шахтар відправив Бутка у польський клуб 446
17:54 Футбол Барселоні дозволили підписати гравця поза межами трансферного вікна 314
17:38 Боротьба Збірна України завоювала 13 нагород на чемпіонаті Європи 466
17:20 Теніс Стаховський вказав термін, коли може завершити кар'єру 276
17:04 Футбол Динамо припиняє випуск клубного журналу 481

Блохін: У Шевченка не було особливої ​​ігрової функції

Сьогодні 20:55 1126 0
Фахівець впевнений, що у команді не повинно бути улюбленців
Блохін: У Шевченка не було особливої ​​ігрової функції
#Шевченко, #Блохін

Джерело - sport.ua.

Як тільки тренер погладив по голові і когось пригрів - все, команда наставника не прийме.

Про це фахівець Олег Блохін заявив в інтерв'ю ТаТоТаке.

"Шевченко прийшов до мене і питає: Звідки ви взяли цього хлопця, Рикуна? Я сказав, що є такі таланти (посміхається).

У Шевченка не було особливої ​​ігрової функції. Травма перед ЧС-2006 на нього вплинула, звичайно.

Священна корова? Чому він повинен бути священною коровою? В команді не може бути священної корови, інакше команди не буде. Команда чуйно відчуває ставлення тренера. Якщо ти будеш рівний з усіма, то і команда так працює. Як тільки ти погладив по голові і когось пригрів - все, команда тебе не прийме", - сказав Блохін.

Раніше, Каргбо хоче грати за збірну Бельгії.

Нагадаємо, Динамо повернулося до Києва.

Коментарі ()