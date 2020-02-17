Блохін: У Шевченка не було особливої ​​ігрової функції

Джерело - sport.ua.
Як тільки тренер погладив по голові і когось пригрів - все, команда наставника не прийме.
Про це фахівець Олег Блохін заявив в інтерв'ю ТаТоТаке.
"Шевченко прийшов до мене і питає: Звідки ви взяли цього хлопця, Рикуна? Я сказав, що є такі таланти (посміхається).
У Шевченка не було особливої ігрової функції. Травма перед ЧС-2006 на нього вплинула, звичайно.
Священна корова? Чому він повинен бути священною коровою? В команді не може бути священної корови, інакше команди не буде. Команда чуйно відчуває ставлення тренера. Якщо ти будеш рівний з усіма, то і команда так працює. Як тільки ти погладив по голові і когось пригрів - все, команда тебе не прийме", - сказав Блохін.
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