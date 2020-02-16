Віце-чемпіон України повернувся з турецьких зборів і вже незабаром стартує у другій частині УПЛ.

Основна та молодіжна команди з аеропорту Анталії чартерним рейсом прилетіли до Києва. Нагадаємо, в Туреччині перша команда провела 12 контрольних матчів – шість на першому зборі та шість – на другому. Вже завтра динамівці продовжать підготовку до відновлення сезону на тренувальній базі Динамо в Конча-Заспі.

Перший офіційний поєдинок "синьо-білі" проведуть найближчої суботи – у матчі 19-го туру кияни на стадіоні ім. В. Лобановського прийматимуть полтавську Ворсклу. Початок матчу о 17:00.