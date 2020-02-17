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Каргбо хоче грати за збірну Бельгії

Сьогодні 12:29 782 0
Ібрагім Каргбо прокоментував перехід у Динамо
Каргбо хоче грати за збірну Бельгії
#Динамо, #Каргбо

Джерело - footballua.tv.

Нападник Ібрагім Каргбо завдяки переходу у Динамо хоче потрапити у склад збірної Бельгії.

Про це розповів сам новачок киян.

"Я грав за молодіжну збірної Бельгії. Звичайно, хотів би і за головну команду. Для цього мені потрібно більше часу і більше ігрової практики. Сподіваюся, завдяки Динамо це вийде і мене помітять і запросять. Якщо не вийде, виступав би за Сьєрра-Леоне. Попрошу дозволити мені грати за мою рідну країну", - відзначив Каргбо.

Нагадаємо, Динамо повернулося до Києва.

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