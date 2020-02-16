Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Максим Коваль пропустив гол у свої ворота від воротаря суперника.

У черговому матчі чемпіонату найгірша команда першості Аль-Фатех, ворота якої захищає екс-динамівець Максим Коваль, протистояла середняку турнірної таблиці Аль-Фейсалі.

Господарі у середині першого тайму вийшли вперед, однак по перерві пропустили. За п’ять хвилин до закінчення матчу Аль-Фатех забив і все йшло до перемоги. Та на п’ятій доданій до матчу хвилині гості всією командою побігли у штрафний майданчик суперника на розіграш кутового і зуміли зрівняти. Цікаво, що голом відзначився воротар.