Ібрагімович пропустить другий півфінальний матч з Ювентусом

Мілан не зможе розраховувати на свою головну зірку

Шведський форвард Мілана Златан Ібрагімович не зіграє у другому матчі 1/2 фіналу Кубка Італії з Ювентусом.

Про це повідомляє Football Italia.

У Златана перебір жовтих карток у турнірі. Швед отримав попередження в першому матчі з Ювентусом (1:1) за фол на Маттейсі де Лігті.

До цього Ібрагімович був покараний жовтою карткою e чвертьфінальному матчі з Торіно (4:2).

Також другий матч пропустить захисник Тео Ернандес, у якого також перебір карток.

Зустріч у відповідь відбудеться 4 березня в Турині.

Раніше, Наполі обіграв Інтер у Кубку Італії.