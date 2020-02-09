Динамо дозаявило чотирьох гравців на Юнацьку лігу УЄФА

Двох гравців виключили

Київське Динамо внесло зміни в заявку гравців на Юнацьку Лігу УЄФА.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

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Для участі в турнірі дозаявлені четверо гравців — Максим Дячук, Денис Ігнатенко, Назар Волошин, Кирило Попов. Гравці також були внесені і в заявку команди на матчі чемпіонатів U19, U21 і Прем'єр-ліги.

Два футболіста були виключені із заявки — Данило Червінський, який покинув клуб, а також Артем Кулаковський.

Подолавши осінню частину турніру, "біло-сині" вийшли в плей-оф, де зустрінуться із загребським Динамо на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, в середу, 12 лютого. Гра розпочнеться о 17:00.