Тоттенгем переміг Саутгемптон у 1/16 фіналу Кубка Англії

Джерело - Чемпіон.
У 1/16 фіналу Кубка Англії Тоттенгем вдома зустрічався з Саутгемптоном.
У першому матчі між цими командами була зафіксована нічия 1:1. То ж було призначено другий матч.
Завдяки автоголу господарі забили швидкий гол. На 34-ій хвилині гості зрівняли рахунок. У другому таймі у контратаці Редмонд обіграв кількох опонентів і вибав передачу Інгсу, який поцілив у дальній нижній кут воріт шпор. А вже через шість хвилин Лукас Моура зрівняв рахунок. А на 87-ій хвилині Сон Хін Мін реалізував пенальті і приніс перемогу Тоттенгему.
Тоттенгем - Саутгемптон 3:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 12 Стівенс (авт), 1:1 - 34 Лонг, 1:2 - 72 Інгс, 2:2 - 78 Лукас, 3:2 - 87 Сон Хін Мін (пен)
Раніше, гравці Манчестер Сіті незадоволені роботою Гвардіоли.
Нагадаємо, Гвардіола назвав ключовий момент у грі із Тоттенгемом.