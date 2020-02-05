Тоттенгем переміг Саутгемптон у 1/16 фіналу Кубка Англії

Команди подарували результативний футбол, забивши 5 голів на двох

Джерело - Чемпіон.

У 1/16 фіналу Кубка Англії Тоттенгем вдома зустрічався з Саутгемптоном.

У першому матчі між цими командами була зафіксована нічия 1:1. То ж було призначено другий матч.

Завдяки автоголу господарі забили швидкий гол. На 34-ій хвилині гості зрівняли рахунок. У другому таймі у контратаці Редмонд обіграв кількох опонентів і вибав передачу Інгсу, який поцілив у дальній нижній кут воріт шпор. А вже через шість хвилин Лукас Моура зрівняв рахунок. А на 87-ій хвилині Сон Хін Мін реалізував пенальті і приніс перемогу Тоттенгему.

Кубок Англії

1/16 фіналу, 5 лютого

Тоттенгем - Саутгемптон 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 12 Стівенс (авт), 1:1 - 34 Лонг, 1:2 - 72 Інгс, 2:2 - 78 Лукас, 3:2 - 87 Сон Хін Мін (пен)

Раніше, гравці Манчестер Сіті незадоволені роботою Гвардіоли.

Нагадаємо, Гвардіола назвав ключовий момент у грі із Тоттенгемом.