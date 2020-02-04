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Гравці Манчестер Сіті незадоволені роботою Гвардіоли

Сьогодні 11:15 692 0
У Манчестер Сіті відбулась розмова на підвищених тонах
Гравці Манчестер Сіті незадоволені роботою Гвардіоли
#Гвардіола, #Манчестер Сіті, #АПЛ

Джерело - ua.tribuna.com.

Гравці Манчестер Сіті висловили претензії головному тренера команди Пепа Гвардіоли після поразки від Тоттенгема в АПЛ.

Про це повідомляє Daily Mail.

Лідери команди під час спілкування з Пепом після поразки від Тоттенгема (Гвардіола провів в роздягальні понад 45 хвилин) висловили йому претензії через постійну ротацію після того, як тренер попросив висловити свої погляди на те, як скоротити відставання від Ліверпуля.

У поточному сезоні Ман Сіті жодного разу не зіграв одним складом у двох матчах поспіль, особливо ситуація погіршилася після відходу помічника Пепа Мікеля Артети на пост головного тренера Арсенала.

У минулому сезоні бесіда на підвищених тонах відбулася в роздягальні Сіті після поразки від Ньюкасла, після чого манкуніанці видали 14-матчеву серію без поразок.

Раніше, Гвардіола назвав ключовий момент у грі із Тоттенгемом.

Нагадаємо, Реал хоче підписати Сане.

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