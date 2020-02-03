 Гвардіола назвав ключовий момент у грі із Тоттенгемом | Футбол | Champion.com.ua
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Гвардіола назвав ключовий момент у грі із Тоттенгемом

Сьогодні 12:16 1107 0
Хосеп Гвардіола прокоментував поразку від Тоттенгема
Гвардіола назвав ключовий момент у грі із Тоттенгемом
#Гвардіола, #Манчестер Сіті, #Зінченко

Джерело - sport.ua.

Гравцям Манчестер Сіті необхідно прийняти поразку від Тоттенгема та слід рухатися далі.

Про це розповів головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола.

"Я можу критикувати своїх гравців? Ми добре зіграли, але програли. Суперник створив два моменти і забив два м'ячі. Я не можу багато сказати про нашу роботу. Таке ж було в матчі з МЮ, коли вони створили пару моментів, а ми багато, але не забили.

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Не можна сказати, що у нас проблеми з реалізацією, тому що ми багато забиваємо. У цій ситуації єдине, що ми можемо зробити - грати краще і бути сильніше. Ми повинні працювати над цим.

Вилучення Олександра Зінченка? Це був ключовий момент. Це було важко морально для команди. Ми говорили з ним в перерві, щоб був обережним", - зазначив Гвардіола.

Нагадаємо, Зінченко отримав найгіршу оцінку в матчі з Тоттенгемом.

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