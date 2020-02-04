Стала відома причина переведення Кадара у дубль Динамо

Захисник Динамо Тамаш Кадар може перейти в інший клуб

Джерело - Чемпіон.

Захисник київського Динамо Тамаш Кадар може покинути київське Динамо.

Про це повідомляє Telegram-канал Динамо Inside

"Перевід Кадара в молодіжну команду. Тут не потрібно шукати скандал або конфлікт. Не забувайте про відкрите трансферне вікно, і де саме воно ще відкрите", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що у багатьох країнах Європи трансферний ринок ще відкритий. В Україні трансферне вікно закривається 28-го лютого.

У поточному сезоні Кадар провів за Динамо 20 матчів у всіх турнірах, де віддав одну результативну передачу.

Контракт Тамаша з київським клубом розрахований до літа 2023-го року. Орієнтовна вартість футболіста складає 4,5 млн євро.

Раніше, стало відомо, коли Циганков повернеться до загальної групи Динамо.

Найближчий спаринг Динамо проведе 5 лютого проти Олімпії.