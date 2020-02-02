Київські динамівці після кількох днів відпочинку продовжують підготовку до другої частини сезону.

Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Сьогодні, 2 лютого, перший склад Динамо разом з молодіжною командою вирушив до Туреччини аби розпочати другий тренувальний збір. Команда о 9:30 з аеропорту Бориспіль вирушила до Анталії. Другий збір у Туреччині триватиме до 16 лютого. На цей період у киян заплановано шість контрольних матчів.