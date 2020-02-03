Стало відомо, коли Циганков повернеться до загальної групи Динамо

Лідер команди пропустить ще тиждень

Захисники Микита Бурда, Артем Шабанов, хавбек Віктор Циганков і форвард Назарій Русин провели ранкове тренування за індивідуальною програмою.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

У Циганкова м'язове ушкодження передньої поверхні стегна. Медичний штаб очікує його повернення в загальну групу через тиждень, термін може скоротитися. Хавбек не брав участі в контрольних матчах на першому зборі.

У Шабанова та Русина мікропошкодження, вони зможуть повернутися в загальну групу днями. У Шабанова - запалення ахіллового сухожилля, Русин підвернув голеностоп.

Бурда продовжує відновлення після операції на коліні.

Найближчий спаринг Динамо проведе 5 лютого проти Олімпії.