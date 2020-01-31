Арсенал підписав ще одного захисника, але знову не Матвієнка

Суареш перейшов до канонірів

Лондонський Арсенал підписав контракт з фланговим захисником Саутгемптона Седріком Суарешем.

Про це повідомляє прес-служба лондонського клубу.

28-річний португалець буде грати за канонірів на правах оренди до кінця сезону.

Відзначимо, що Седрік приєднався до Саутгемптона в 2015 році, коли перейшов зі Спортінга. Першу половину 2019 роки провів у Інтері, але пізніше повернувся до Англії. У поточному сезоні зіграв 19 матчів, забив 1 гол і віддав 1 асист.

Нагадаємо, що 29 січня Арсенал підписав Пабло Марі з Фламенго.

Раніше повідомлялося, що каноніри планують підписати Миколу Матвієнка.