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Арсенал підписав ще одного захисника, але знову не Матвієнка

Сьогодні 14:09 247 0
Суареш перейшов до канонірів
Арсенал підписав ще одного захисника, але знову не Матвієнка
#Суареш, #Арсенал

Джерело - sport.ua.

Лондонський Арсенал підписав контракт з фланговим захисником Саутгемптона Седріком Суарешем.

Про це повідомляє прес-служба лондонського клубу.

28-річний португалець буде грати за канонірів на правах оренди до кінця сезону.

Відзначимо, що Седрік приєднався до Саутгемптона в 2015 році, коли перейшов зі Спортінга. Першу половину 2019 роки провів у Інтері, але пізніше повернувся до Англії. У поточному сезоні зіграв 19 матчів, забив 1 гол і віддав 1 асист.

Нагадаємо, що 29 січня Арсенал підписав Пабло Марі з Фламенго.

Раніше повідомлялося, що каноніри планують підписати Миколу Матвієнка.

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