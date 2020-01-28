Для трансферу Матвієнка в Арсенал існує лише одна перешкода

З донецьким клубом узгоджено цей перехід захисника

Усі нюанси можливого січневого трансферу захисника Шахтаря і національної збірної України Миколи Матвієнка в лондонський Арсенал вже залагоджені.

Про це повідомляє Команда №1.

Тепер вирішальне слово мають сказати каноніри, які все ніяк не можу вирішити, кому віддати перевагу: українцю чи його іспанському колезі по амплуа Пабло Марі.

Зараз футболіст Фламенго, який уже побував у Лондоні, перебуває в Бразилії. Арсенал і Фламенго поки не дійшли згоди щодо умов його трансферу. Бразильці наполягають на негайному викупі гравця, а англійці хочуть оформити орендну угоду до кінця сезону з правом можливого ​викупу.

Нагадаємо, Арсенал оголосив умови трансферу Матвієнка.