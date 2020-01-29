Арсенал підписав Марі замість Матвієнка

Марі став гравцем Арсеналу

Джерело - Чемпіон.

26-річний іспанський захисник Фламенго Пабло Марі офіційно перейшов до лондонського Арсеналу.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Протягом кар'єри Марі виступав за Мальорку, Хімнастік з Таррагони, Манчестер Сіті, Жирону, Бреду і Депортіво. Іспанський футболіст перейшов у Фламенго з Манчестер Сіті влітку 2019-го року за €1,7 мільйони.

Всього провів за Фламенго 30 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі і віддав одну результативну передачу.

Раніше Арсенал може підписати захисника Шахтаря і збірної України Миколу Матвієнка.