Арсенал підписав Марі замість Матвієнка

Джерело - Чемпіон.
26-річний іспанський захисник Фламенго Пабло Марі офіційно перейшов до лондонського Арсеналу.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
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🔴⚪️ Welcome to Arsenal, Pablo Mari! 🔴⚪️ #Arsenal #Gunners #PabloMari #Spain #London
Протягом кар'єри Марі виступав за Мальорку, Хімнастік з Таррагони, Манчестер Сіті, Жирону, Бреду і Депортіво. Іспанський футболіст перейшов у Фламенго з Манчестер Сіті влітку 2019-го року за €1,7 мільйони.
Всього провів за Фламенго 30 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі і віддав одну результативну передачу.
Раніше Арсенал може підписати захисника Шахтаря і збірної України Миколу Матвієнка.