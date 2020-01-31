Ньюкасл орендував захисника Тоттенгема

Джерело - Чемпіон.
Ньюкасл Юнайтед орендував захисника лондонського Тоттенгема Денні Роуза до кінця нинішнього сезону.
Про це повідомляє прес-служба Ньюкасла.
У новій команді 29-річний англієць виступатиме під 28-м номером. Про решту деталей угоди не повідомляється.
Squad number? 2️⃣8️⃣— Newcastle United FC (@NUFC) January 30, 2020
Available for Saturday? ✅
Danny Rose could make his debut for #NUFC at St. James' Park against Norwich City this weekend! pic.twitter.com/BFnCvQhDA3
У цьому сезоні Денні Роуз взяв участь в 12 матчах англійської Прем'єр-ліги і не відзначився результативними діями.
Раніше, росіяни хочуть придбати Ньюкасл.
Нагадаємо, Ньюкасл вирвав перемогу у Челсі в 23 турі АПЛ.