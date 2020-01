Ньюкасл орендував захисника Тоттенгема

Ньюкасл Юнайтед орендував захисника лондонського Тоттенгема Денні Роуза до кінця нинішнього сезону.

Про це повідомляє прес-служба Ньюкасла.

У новій команді 29-річний англієць виступатиме під 28-м номером. Про решту деталей угоди не повідомляється.

Squad number? 2️⃣8️⃣

Available for Saturday? ✅



Danny Rose could make his debut for #NUFC at St. James' Park against Norwich City this weekend! pic.twitter.com/BFnCvQhDA3