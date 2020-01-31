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Ньюкасл орендував захисника Тоттенгема

Сьогодні 10:10 133 0
Роуз виступатиме за сорок під 28-м номером
Ньюкасл орендував захисника Тоттенгема
#Роуз, #Ньюкасл

Джерело - Чемпіон.

Ньюкасл Юнайтед орендував захисника лондонського Тоттенгема Денні Роуза до кінця нинішнього сезону.

Про це повідомляє прес-служба Ньюкасла.

У новій команді 29-річний англієць виступатиме під 28-м номером. Про решту деталей угоди не повідомляється.

У цьому сезоні Денні Роуз взяв участь в 12 матчах англійської Прем'єр-ліги і не відзначився результативними діями.

Раніше, росіяни хочуть придбати Ньюкасл.

Нагадаємо, Ньюкасл вирвав перемогу у Челсі в 23 турі АПЛ.    

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