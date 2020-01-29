Росіяни хочуть придбати Ньюкасл

Ньюкасл може отримати нового власника

Одразу два російські консорціуми, імена яких поки не розголошуються, зацікавлені у придбанні Ньюкасла.

Про це повідомляє BBC.

Несподівані претенденти на легендарний клуб АПЛ готові заплатити чинному президенту "сорок" Майку Ешлі близько 400 млн євро, які він вимагає.

Також, у придбанні Ньюкасла також зацікавлений Суверенний фонд Саудівської Аравії.

Після 24 турів АПЛ Ньюкасл перебуває на 14-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 30 очок.

Нагадаємо, Ньюкасл вирвав перемогу у Челсі в 23 турі АПЛ.