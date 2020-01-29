 Росіяни хочуть придбати Ньюкасл | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Систему VAR вперше використають в УПЛ
Вчора 20:14 339
Ярославський вказав проблему відновлення Металіста
Вчора 23:11 640
Паркер назвав переможця бою Усик – Чісора
Вчора 18:31 3450
Збірну України дискваліфікували в естафеті на юніорському чемпіонаті світу
Вчора 17:55 1440
Визначилися півфіналісти Australian Open
Вчора 15:07 848
Динамо назвало всіх суперників на другому зборі у Туреччині
Вчора 14:56 987
Шахтар програв Пролетеру у контрольному матчі
Вчора 11:38 852
Визначилися півфіналістки Australian Open
Вчора 08:54 2207
Козловський готовий відмовитися від Руху, аби врятувати Карпати
28.01.2020 21:39 1608
Шахтар не позбавляв Тайсона капітанської пов'язки - ЗМІ
28.01.2020 18:16 727
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
29 Січня 2020
23:56 Футбол Інтер обіграв Фіорентину у чвертьфіналі Кубка Італії 54
23:41 Футбол Манчестер Сіті поступився МЮ, але вийшов у фінал Кубка ліги 188
23:37 Футбол Ліверпуль розібрався із Вест Гемом у 18 турі АПЛ 187
23:26 Футбол Росіяни хочуть придбати Ньюкасл 181
23:11 Футбол Ярославський вказав проблему відновлення Металіста 640
22:48 Футбол Кремінь покинуло четверо гравців та спортивний директор 193
22:31 Бокс Руїс хоче провести бій із Вайтом 187
22:15 Баскетбол Дніпро обіграв Запоріжжя та вийшов у півфінал Кубка України 204
22:14 Баскетбол Син Коломойського узяв номер Браянта 503
21:59 Блог Українські клуби вшанували пам'ять Кобі Браянта 306
21:56 Футбол Пятов назвав перевагу Бенфіки 260
21:52 Пряма трансляція Вест Гем - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 18 туру АПЛ. LIVE 1051
21:41 Футбол Пйонтек перейде у Герту 323
21:28 Баскетбол Київ-Баскет зазнав розгромної поразки у Кубку Європи ФІБА 384
21:09 Хокей. УХЛ Кременчук по булітах обіграв Дніпро у регулярному чемпіонаті 182
21:00 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляція півфіналу Кубку ліги. LIVE 1982
20:59 Футбол Барселона запропонувала 100 млн євро за нападника Евертона 463
20:47 Футбол Стала відома сума відступних за Голанда 303
20:39 Блог Легенда Роми замаскувався, щоб пробратись на фанатську трибуну під час дербі 578
20:32 Футбол Екс-голкіпер Зорі виступатиме у Грузії 269
20:27 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 331220
20:14 Футбол Систему VAR вперше використають в УПЛ 339
19:55 Футбол Сульшер надіється на швидкий гол у матчі проти Манчестер Сіті 244
19:49 Блог Художник написав портрет Браянта баскетбольним щитом 390
19:37 Футбол Карпати заборгували Севільї кошти за трансфер Шведа – Циганик 447

Росіяни хочуть придбати Ньюкасл

Вчора 23:26 181 0
Ньюкасл може отримати нового власника
Росіяни хочуть придбати Ньюкасл
#Ньюкасл, #АПЛ

Джерело - football24.ua.

Одразу два російські консорціуми, імена яких поки не розголошуються, зацікавлені у придбанні Ньюкасла.

Про це повідомляє BBC.

Несподівані претенденти на легендарний клуб АПЛ готові заплатити чинному президенту "сорок" Майку Ешлі близько 400 млн євро, які він вимагає.

Також, у придбанні Ньюкасла також зацікавлений Суверенний фонд Саудівської Аравії.

Після 24 турів АПЛ Ньюкасл перебуває на 14-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 30 очок.

Нагадаємо, Ньюкасл вирвав перемогу у Челсі в 23 турі АПЛ.    

Коментарі ()