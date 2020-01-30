Ісмаїлі отримав пошкодження у матчі зі Словацко

Джерело - sport.ua.
Захисник Шахтаря Ісмаїлі отримав пошкодження у матчі зі Словацько (1:0), який гірники провели на зборі в Туреччині.
Ісмаїлі в одному з моментів невдало приземлився на праву руку, після чого був змушений покинути поле.
Замість Ісмаїлі на поле вийшов Бондар, а на позицію лівого захисника перейшов Матвієнко.
Відзначимо, що спаринг зі Словацко був останнім для команди Луїша Каштру на першому зборі. Після гри Шахтар повертається до Києва.
Нагадаємо, Барселона бажає придбати екс-гравця Шахтаря.