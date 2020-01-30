Барселона бажає придбати екс-гравця Шахтаря

Джерело - Tribuna.com.
Барселона має намір придбати вінгера Челсі Вілліана до закриття січневого трансферного вікна.
Про це повідомляє Sky Sports.
Каталонський клуб готує пропозицію про трансфер 31-річного хавбека в розмірі 20 мільйонів фунтів.
Синьо-гранатові давно хочуть запросити бразильця, проте і минулого, і позаминулого літа всі пропозиції Барси лондонці відхилили.
Чинний контракт екс-гравця Шахтаря з Челсі розрахований до кінця сезону, після чого він може покинути клуб безкоштовно.
Раніше, Барселона відмовилася від придбання Тадича.
Нагадаємо, Барселона поступилася Валенсії у Ла-Лізі.