Барселона бажає придбати екс-гравця Шахтаря

Вілліан може перейти до каталонського клубу

Барселона має намір придбати вінгера Челсі Вілліана до закриття січневого трансферного вікна.

Про це повідомляє Sky Sports.

Каталонський клуб готує пропозицію про трансфер 31-річного хавбека в розмірі 20 мільйонів фунтів.

Синьо-гранатові давно хочуть запросити бразильця, проте і минулого, і позаминулого літа всі пропозиції Барси лондонці відхилили.

Чинний контракт екс-гравця Шахтаря з Челсі розрахований до кінця сезону, після чого він може покинути клуб безкоштовно.

Раніше, Барселона відмовилася від придбання Тадича.

Нагадаємо, Барселона поступилася Валенсії у Ла-Лізі.