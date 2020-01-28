Екс-нападник Шахтаря отримав тренерську ліцензію

Брандао отримав тренерську ліцензію категорії А

Екс-гравець Шахтаря Брандао закінчив курси при Бразильській конфедерації футболу, отримавши тренерську ліцензію категорії А.

Про це повідомляє сайт федерації.

Тепер 39-річний фахівець може працювати асистентом головного тренера в клубах елітних дивізіонів, або ж бути повноцінним наставником команд з нижчих ліг.

Останнім часом Брандао працював з юнаками Лондріні U-17, з якими зумів виграти срібні медалі чемпіонату штату Парана.

Брандао завершив кар'єру футболіста в 2017-му році в грецькому Левадиакос.

Раніше, Маріуполь орендував у Шахтаря Артема Дудика і Данила Сагуткіна.