Мілевський: Вітаю Динамо із заслуженою перемогою

Джерело - Динамоманія.
Київське Динамо заслужено перемогло Динамо-Брест (3:0) у контрольному матчі.
Про це нападник білоруської команди Артем Мілевський заявив в інтерв'ю Футбол news.
"Нам було важко, тільки 20 січня почали тренування. Це була більше товариська зустріч. Вітаю Динамо із заслуженою перемогою. Вони сильніше нас на даному етапі по руху.
Є помилки, які ми допускаємо, вони їх не допускають. Заслужено вони виграли, я вважаю", - сказав Мілевський.
Раніше, Динамо програло Хайдуку.
Нагадаємо, російський клуб зацікавився нападником Динамо.