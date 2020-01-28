Мілевський: Вітаю Динамо із заслуженою перемогою

Київське Динамо заслужено перемогло Динамо-Брест (3:0) у контрольному матчі.

Про це нападник білоруської команди Артем Мілевський заявив в інтерв'ю Футбол news.

"Нам було важко, тільки 20 січня почали тренування. Це була більше товариська зустріч. Вітаю Динамо із заслуженою перемогою. Вони сильніше нас на даному етапі по руху.

Є помилки, які ми допускаємо, вони їх не допускають. Заслужено вони виграли, я вважаю", - сказав Мілевський.