Динамо програло Хайдуку у контрольному матчі

Кияни програли. пропустивши гол наприкінці зустрічі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24-го січня, на навчально-тренувальному зборі у Туреччині Динамо зустрічалося з Хайдуком.

На двадцятій хвилині у ворота киян було призначено пенальті: Бущан парирував удар гравця Хайдука Цакташа. Наприкінці матчу хорвати вирвали перемогу - у компенсовані хвилини гол забив Радич.

27 січня київське Динамо зустрінеться з білоруською командою Динамо-Брест, яка сьогодні зіграла внічию з Маріуполем.

Контрольний матч

24 січня

Динамо - Хайдук 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+1 Радич

Нагадаємо, російський клуб зацікавився нападником Динамо.