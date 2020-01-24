Динамо програло Хайдуку у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 24-го січня, на навчально-тренувальному зборі у Туреччині Динамо зустрічалося з Хайдуком.
На двадцятій хвилині у ворота киян було призначено пенальті: Бущан парирував удар гравця Хайдука Цакташа. Наприкінці матчу хорвати вирвали перемогу - у компенсовані хвилини гол забив Радич.
27 січня київське Динамо зустрінеться з білоруською командою Динамо-Брест, яка сьогодні зіграла внічию з Маріуполем.
Контрольний матч
24 січня
Динамо - Хайдук 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 90+1 Радич
Нагадаємо, російський клуб зацікавився нападником Динамо.