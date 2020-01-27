Динамо розгромило брестське Динамо у контрольному матчі

Динамо впевнено обыграло Динамо Брест

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 січня, на навчально-тренувальному зборі у Туреччині Динамо зустрічалося з брестським Динамо.

У першому таймі дублем відзначився хорватський захисник киян Йосип Пиварич, а у другій половині гри ще один м’яч забив Мікель Дуелунд.

Контрольний матч

24 січня

Динамо Київ – Динамо Брест 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 23 Пиварич, 2:0 – 37 Пиварич, 3:0 – 75 Дуелунд

Динамо (1 тайм): 1. Бущан — 20. Караваєв, 19. Забарний, 44. Кадар, 17. Вівчаренко — 6. Кадірі, 10. Шапаренко, 23. Піварич, 18. Андрієвський, 29. Буяльський (К) — 32. Каргбо.

Динамо (2 тайм): 71. Бойко — 34. Сирота , 4. Попов, 16. Миколенко, 94. Кендзьора - 5. Сидорчук (К), 99. Дуелунд, 8. Шепелєв, 14. Де Пена, 11. Цитаїшвілі — 9. Соль.

Динамо Брест (стартовий склад): 35. Павлюченко, 21. Веретило, 32. Хачеріді, 2. Кікі, 13. Вітус, 15. Кисляк, 19. Нойок, 88. Савицький, 62. Гордейчук, 10. Мілевський, 99. Бакай.

Раніше, Динамо програло Хайдуку.

Нагадаємо, російський клуб зацікавився нападником Динамо.