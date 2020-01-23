Ребров: Якби раніше після забитого голу показав серце, то з тебе б посміялися

У 90-х роках футболісти київського Динамо під керівництвом Валерія Лобановського забитим голами радувалися від душі.

Про це Сергій Ребров заявив в ефірі каналу Трендець.

"Хто найкреативніше святкував забитий гол? Ми радувалися від душі. Тоді був трішки інший час. А нині футболісти більше розслаблені, показати серце, щоб дружина чи дівчина побачила, що він її любить. Раніше якби показав серце, то з тебе б посміялися. А зараз ти красавець" - зазначив Ребров.