 Ребров: Якби раніше після забитого голу показав серце, то з тебе б посміялися | Футбол | Champion.com.ua
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Ребров: Якби раніше після забитого голу показав серце, то з тебе б посміялися

Сьогодні 20:55 509 0
Наставник Ференцвароша - про святкування голу у 90-х роках
Ребров: Якби раніше після забитого голу показав серце, то з тебе б посміялися
#Ребров, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

У 90-х роках футболісти київського Динамо під керівництвом Валерія Лобановського забитим голами радувалися від душі.

Про це Сергій Ребров заявив в ефірі каналу Трендець.

"Хто найкреативніше святкував забитий гол? Ми радувалися від душі. Тоді був трішки інший час. А нині футболісти більше розслаблені, показати серце, щоб дружина чи дівчина побачила, що він її любить. Раніше якби показав серце, то з тебе б посміялися. А зараз ти красавець" - зазначив Ребров. 

Раніше, Динамо розгромило Вардар у контрольному матчі.

Нагадаємо, китайський клуб цікавиться нападником Динамо.

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