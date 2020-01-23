Динамо розгромило Вардар у контрольному матчі

Кияни святкували впевнену перемогу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23-го січня, київське Динамо на навчально-тренувальному зборі у Туреччині провело третій контрольний матч.

Суперником був Вардар (Північна Македонія). Київська команда дуже результативно розпочала гру, забивши два швидкі голи. А на 29-ій хвилині Дуелунд довів рахунок до розгромного - 3:0. А на 87-ій хвилині Русин забив четвертий гол у ворота суперника.

24 січня Динамо зіграє з хорватським Хайдуком.

Контрольний матч

23 січня

Динамо - Вардар 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 5 Буяльський, 2:0 - 7 Сидорчук, 3:0 - 29 Дуелунд, 4:0 - 87 Русин

Нагадаємо, Бесєдін може отримати чотири роки дискваліфікації.

Також, стали відомі два суперники Динамо на другому турецькому зборі.