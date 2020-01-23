Китайський клуб цікавиться нападником Динамо

Бейцзін Гоань може орендувати Соля

Київське Динамо Фран Соль може продовжити кар'єру у китайському клубі Бейцзін Гоань.

Про це повідомляє Betnews365.com.

Китайський клуб хоче взяти 27-річного іспанського форварда в оренду з правом викупу.

Соль перейшов в Динамо в січні 2019 року. За цей час він провів за київський клуб 16 матчів, в яких забив 2 голи і зробив 2 асисти. Контракт Соля з Динамо діє до кінця 2023 року. Трансферна вартість форварда Динамо оцінюється в 4 млн євро.

Бейцзін Гоань в минулому сезоні чемпіонату Китаю фінішував другим.

Раніше, Динамо заборгувало Самбрано зарплату за кілька місяців.

Нагадаємо, ФІФА підтвердила позов Динамо до Сан-Паулу.