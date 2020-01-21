 Олександрія здійснила камбек у контрольному матчі з болгарами | Футбол | Champion.com.ua
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Олександрія здійснила камбек у контрольному матчі з болгарами

Сьогодні 18:09 62 0
Підопічні Шарана здобули вольову перемогу
Олександрія здійснила камбек у контрольному матчі з болгарами
#Олександрія, #Черно Море

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 січня, Олександрія на навчально-тренувальному зборі у Туреччині перемогла болгарську команду Черно Море.

Матч відбувався у форматі чотири тайми по тридцять хвилин. Олександрія по ходу зустрічі програла, але змогла здійснити камбек і святкувати перемогу. 

24 січня підопічні Володимира Шарана зустрінуться з командою Македонія Герче Петров із Північної Македонії.

Контрольний матч
21 січня

Олександрія - Черно Море (Болгарія) 3:1 (0:1, 0:0. 0:0, 3:0)

Голи: 0:1 - 30 ?, 1:1 - 97 Устименко, 2:1 - 102 Устименко, 3:1 - 110 Шастал

Раніше, Олександрія розгромила болгарський Ботев. 

Нагадаємо, Олександрія оголосила про підписання трьох футболістів.

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