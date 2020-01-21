Олександрія здійснила камбек у контрольному матчі з болгарами

Підопічні Шарана здобули вольову перемогу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 січня, Олександрія на навчально-тренувальному зборі у Туреччині перемогла болгарську команду Черно Море.

Матч відбувався у форматі чотири тайми по тридцять хвилин. Олександрія по ходу зустрічі програла, але змогла здійснити камбек і святкувати перемогу.

24 січня підопічні Володимира Шарана зустрінуться з командою Македонія Герче Петров із Північної Македонії.

Контрольний матч

21 січня

Олександрія - Черно Море (Болгарія) 3:1 (0:1, 0:0. 0:0, 3:0)

Голи: 0:1 - 30 ?, 1:1 - 97 Устименко, 2:1 - 102 Устименко, 3:1 - 110 Шастал

Раніше, Олександрія розгромила болгарський Ботев.

Нагадаємо, Олександрія оголосила про підписання трьох футболістів.