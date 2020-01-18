Олександрія розгромила болгарську команду на зборах у Туреччині

Джерело - sport-kr.com.ua.
Олександрія провела свій перший контрольний матч у Туреччині.
Український клуб завдяки голам Устименка, Шастаа, Задераки та Лучкевича святкував впевнену перемогу із рахунком 4:0.
Товариський матч
18 січня
Олександрія – Ботев 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 28 Устименко, 2:0 – 51 Шастал, 3:0 – 66 Задерака, 4:0 – 81 Лучкевич
Олександрія 1-й тайм: Олег Білик, Олександр Мельник, Роман Вантух, Денис Мірошніченко, Антон Шендрік, Артем Гордієнко, Василь Грицук, Алмейда Тейшейра, Євген Протасов, Богдан Мишенко, Денис Устименко.
2-й тайм: Олег Білик (Дмитро Рудик 72), Андрій Запорожан, Максим Куліш, Максим Задерака, Валерій Лучкевич, Каспарс Дубра, Максим Івахно, Владислав Бабогло, Тимур Срецьков, Олексій Довгий, Дмитро Шастал.
Нагадаємо, Олександрія оголосила про підписання трьох футболістів.