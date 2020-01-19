Брюгге з Соболем переграв Андерлехт у 22 турі Ліги Жупіле

Команда Соболя продовжує впевнено лідирувати у чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

У матчі 22-го туру бельгійської Ліги Жупіле Андерлехт вдома приймав Брюгге.

Брюгге завдяки дублю Ванакена святкувало вольову перемогу над Андерлехтом.

Українець Едуард Соболь у складі Брюгге вийшов з перших хвилин і провів увесь матч. У компенсовані хвилини зустрічі отримав жовту картку.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2019/20

22 тур, 19 січня

Андерлехт - Брюгге 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 21 Колассен, 1:1 - 40 Ванакен, 1:2 - 80 Ванакен

Раніше, Андерлехту рекомендують підсилитись гравцем Динамо.