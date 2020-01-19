Брюгге з Соболем переграв Андерлехт у 22 турі Ліги Жупіле

Джерело - Чемпіон.
У матчі 22-го туру бельгійської Ліги Жупіле Андерлехт вдома приймав Брюгге.
Брюгге завдяки дублю Ванакена святкувало вольову перемогу над Андерлехтом.
Українець Едуард Соболь у складі Брюгге вийшов з перших хвилин і провів увесь матч. У компенсовані хвилини зустрічі отримав жовту картку.
Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2019/20
22 тур, 19 січня
Андерлехт - Брюгге 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 21 Колассен, 1:1 - 40 Ванакен, 1:2 - 80 Ванакен
Раніше, Андерлехту рекомендують підсилитись гравцем Динамо.