Андерлехту рекомендують підсилитись гравцем Динамо

Бельгійські ЗМІ хочуть бачити півзахисника київського Динамо Володимира Шепелєва у складі Андерлехта.

Про це повідомляє Voetbalnieuws.be.

Видання склало список футболістів, які можуть підсилити бельгійський клуб у зимове трансферне вікно. Серед можливих новачків присутній 22-річний Володимир Шепелєв.

"22-річний Шепелев може зіграти як на позиції шістки, так і під нападниками. Його ринкова вартість оцінюється приблизно в 4 млн євро, і у нього все ще є контракт з Динамо до 2023 року включно. Тому Андерлехту доведеться торгуватися, але в цілому, ринкова вартість гравця не дуже висока і, звичайно, не завищена.

Шепелєв є основним гравцем київського Динамо, виступає на високому рівні. Наприклад, Брюгге зазнавав труднощів з проходом українців в кваліфікації ЛЧ. Шепелєв зіграв шість матчів за збірну України і 30 поєдинків за свій клуб на європейській арені.

Його ігрові якості полягають, перш за все, у володінні м'ячем. Шепелев входить в четвірку найкращих футболістів чемпіонату України за цим показником, він рідко втрачає м'яч. Жоден півзахисник Андерлехта навіть близько не має таких якостей. Його передачі в фінальну третину поля - до воріт суперника - дуже точні", - йдеться у повідомленні.