Президент Агробізнесу: Для нас важливі честь, репутація, патріотизм та український дух

Ідею розлучитися із гравцем Агробізнесу Ігорем Сікорським, який демонстративно відвідав Росію підтримали тренер і віце-президент.

Про це розповів президент клубу Олег Собуцький.

"Звісно, хотіли щоб Ігор надалі грав за нашу команду, але після того як я побачив його фото на тлі символів нашого окупанта, то мене це дуже обурило. Не знаю, чому він залишив територію України і поїхав до Росії, яка є країною-агресором.

Недовго сумнівався, щоб ухвалити рішення про розірвання контракту із Сікорським. Мене підтримали головний тренер і віце-президент Андрій Донець. Рішення було ухвалено одноголосно. Сьогодні в Україні йде війна, але в голові не вкладається, що є люди, які цього не розуміють. Вони їдуть фотографуються і дають заробити гроші нашому ворогу. У нас патріотична команда, патріотичні люди, і ця ситуація є неприйнятною. Завжди фінансово та морально підтримуємо наших військових. Якщо потрібно, то допомагали і продовжимо допомагати зі зброєю у руках. Не можемо допустити, щоб наші гравці їздили в Росію та підтримували нашого ворога.

Відразу сказав, що ми розриваємо контракт із Сікорським, чого б це нам не вартувало. Гроші у цій ситуації не відіграють ключову роль для нас. Для нас важливі честь, репутація, патріотизм та український дух", - сказав Собуцький.