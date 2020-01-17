Клуб Першої ліги розірвав контракт з нападником через поїздку до Росії

Сікорський залишив Агробізнес

Агробізнес припинив співпрацю з форвардом Ігорем Сікорським через поїздку гравця до Росії, що підтверджують його фото в Instagram.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Клуб звернув увагу на порушення пункту контракту, який передбачає, що гравець зобов'язаний всебічно сприяти збереженню та підвищенню престижу клубу (пункт 3.1.7, розділ 3).

"Прикро, але сьогодні футбол - це політика. Коли в Україні війна, з передової привозять поранених і вбитих, чи не кожен день в різних куточках України ховають героїв, українська футбольна громадськість не може стояти осторонь, як ніби її це не стосується. Сікорський демонстративною поїздкою у Росію дискредитував клуб, який підтримує українську армію. У той час, коли він в екіпіровці клубу відпочивав в країні-окупантів, тільки за один день з передової переправили 9 поранених, двоє загинули. Агробізнес вважає неприпустимим, щоб цей гравець був у нашому клубі", - сказано у заяві.

Сікорський проводив перший сезон в команді. У 19 матчах першої ліги забив 8 разів.

Раніше, Ломаченко відповів на критику після публікації ролика з російським спецназом.

Нагадаємо, Ломаченко грає у хокей у формі з прапором Російської імперії.