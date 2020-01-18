Камбек Боруссії у матчі із Аугсбургом, перемоги Вердера та Кельна. Результати 18 туру Бундесліги

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Сьогодні, 18 січня, відбулися матчі 18 туру Бундесліги
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
18 січня, 18 тур
Аугсбург - Боруссія Д 3:5 (1:0)
Голи: 1:0 – 34 Нідерлехнер, 2:0 – 46 Ріхтер, 2:1 – 49 Брандт, 3:1 - 55 Нідерлехнер, 3:2 – 59 Голланд, 3:3 – 61 Санчо, 3:4, - 70 Голанд, 3:5 – 79 Голанд
Гоффенгайм - Айнтрахт Франкфурт 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 18 Дост, 1:1 – 48 Стафілідіс, 1:2 – 62 Чандлер
Дюссельдорф - Вердер Бремен 0:1
Голи: 0:1 – 67 Мойсандер
Кельн – Вольфсбург 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 22 Кордоба, 2:0 – 45+2 Кордоба, 3:0 – 62 Гектор, 3:1 – 66 Штеффен
Майнц – Фрайбург 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 28 Чхан Хун, 0:2 – 41 Петерсен, 1:2 – 82 Матета
Раніше, Шальке розібрався із Боруссією М у 18 турі Бундесліги.