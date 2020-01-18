Українському нападнику Динамо Бреста Артему Мілевському завжди подобалася гра Шахтаря у короткий пас.

Про це він розповів у новому інтерв'ю Вацко Light.

"Та ні, Шахтар мені подобається навіть зараз, сама гра. Подобалося, як бразильці грали раніше проти нас у короткий пас. Коли ще був Фернандінью... Футбол мій, але клуб – не мій. Емблема інша. Тому що я - динамівець. Так що тут не може бути іншої відповіді", - сказав Мілевський.