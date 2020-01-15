Євтушенко: У Туреччині не було відбою від спаринг-партнерів, адже Динамо - це бренд

Асистент наставника киян - про підбір спаринг-партнерів на зборах

Джерело - Динамоманія.

Київське Динамо - це бренд, тому багато хто хоче на зборах у Туреччині зіграти з підопічними Михайличенка.

Про це заявив асистент головного тренера Динамо Вадим Євтушенко.

"Туреччина - найпопулярніше місце, де проходять збори багато команд, а не тільки наша. Туди приїжджають команди з усієї Європи. Очікуємо, що нам трохи допоможе погода, і великих труднощів не буде. Що стосується спаринг-партнерів, то відбою від суперників не було. Динамо - це бренд, тому багато хто хоче зіграти з нами. Люди, які займалися цим питанням, мали можливість вибору команд. Зупинилися на тих, на яких зупинилися", - сказав Євтушенко.

З Динамо на перший збір до Туреччини вирушили 29 футболістів. Кияни запланували спаринги проти брестського Динамо, Нефтчі, Легії та ще 3 команд.

Київський клуб вперше з 2003 року поїхав на тренувальний збір до Туреччини.

Раніше, Динамо вирушило на збір до Туреччини.

Нагадаємо, Динамо відмовилось продавати Гонсалеса в Олімпію.