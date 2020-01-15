Динамо вирушило до Туреччини без Родрігеса і Бєсєдіна

Команда проведе навчально-тренувальний збір у Белеці

Джерело - ФК Динамо.

У середу, 15-го січня, київське Динамо розпочало підготовку до весняної частини сезону.

Замість традиційної іспанської Марбельї кияни вирушили до Туреччини, де в останній раз проводили збори в 2003-му році. Головним тренером команди тоді, як і зараз, був Олексій Михайличенко.

Наставник Динамо під час першого навчально-тренувального збору розраховує на наступних гравців:

Воротарі: Бойко, Бущан, Кучерук, Нещерет;

Захисники: Піварич, Кендзьора, Кадар, Бурда, Миколенко, Сирота, Попов, Вівчаренко, Забарний, Шабанов;

Півзахисники: Сидорчук, Буяльський, Циганков, Вербич, Дуелунд, Де Пена, Кадірі, Шепелєв, Шапаренко, Андрієвський, Цитаїшвілі, Караваєв;

Нападники: Соль, Каргбо, Русин.

Напередодні вильоту головний тренер Динамо Олексій Михайличенко і генеральний директор біло-синіх Резо Чохонелідзе вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи МАУ.

Переліт до Антальї займе близько двох з половиною годин. З Анталії динамівці відправляться в Белек, де і буде базуватися команда протягом двох тижнів.

Нагадаємо, Динамо відмовилось продавати Гонсалеса в Олімпію.

Також, Динамо продовжує шукати новий клуб для Кадара.