Джерело - dynamo.kiev.ua.
Парагвайський півзахисник Дерліс Гонсалес залишиться у Динамо.
Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.
Парагвайська Олімпія не змогла узгодити перехід Гонсалеса з керівництвом Динамо. Сума відступних виявилася не підйомною для парагвайського клубу.
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Динамо було зроблена остання пропозиція щодо трансферу гравця, але киян воно не влаштувало. На цьому переговори остаточно припинилися.
Раніше, президент Інгульця готовий продати нападника в Динамо.