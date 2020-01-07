Трансфер Гонсалеса в Олімпію зірвався

Парагвайський півзахисник Дерліс Гонсалес залишиться у Динамо.

Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Парагвайська Олімпія не змогла узгодити перехід Гонсалеса з керівництвом Динамо. Сума відступних виявилася не підйомною для парагвайського клубу.

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Динамо було зроблена остання пропозиція щодо трансферу гравця, але киян воно не влаштувало. На цьому переговори остаточно припинилися.

Раніше, президент Інгульця готовий продати нападника в Динамо.