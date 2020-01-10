Визначено найкращого тренера грудня в АПЛ

Ліверпуль Клоппа виграв п'ять матчів в АПЛ минулого місяця

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп визнаний найкращим тренером грудня в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє Sky Sports News.

Протягом минулого місяця червоні під керівництвом німця виграли п'ять матчів в чемпіонаті.

BREAKING: Jurgen Klopp has been named the Barclays Manager of the Month for December. — Sky Sports News (@SkySportsNews) 10 января 2020 г.

У нинішньому сезоні Клопп виграв нагороду найкращому тренеру місяця вже в четвертий раз.

Нагадаємо, Гвардіола побив рекорд Моурінью в АПЛ.