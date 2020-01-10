Визначено найкращого тренера грудня в АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп визнаний найкращим тренером грудня в англійській Прем'єр-лізі.
Про це повідомляє Sky Sports News.
Протягом минулого місяця червоні під керівництвом німця виграли п'ять матчів в чемпіонаті.
BREAKING: Jurgen Klopp has been named the Barclays Manager of the Month for December.— Sky Sports News (@SkySportsNews) 10 января 2020 г.
У нинішньому сезоні Клопп виграв нагороду найкращому тренеру місяця вже в четвертий раз.
Нагадаємо, Гвардіола побив рекорд Моурінью в АПЛ.