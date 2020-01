Визначено найкращого тренера грудня в АПЛ

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп визнаний найкращим тренером грудня в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє Sky Sports News.

Протягом минулого місяця червоні під керівництвом німця виграли п'ять матчів в чемпіонаті.

