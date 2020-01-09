Шахтар потрапив у ТОП-15 найуспішніших команд Ліги чемпіонів

Джерело - Transfermarkt.
Став відомий рейтинг найуспішніших команд Ліги чемпіонів за останнє десятиліття.
Про це повідомляє Transfermarkt.
Основний показник - кількість набраних очок в турнірі в період з 2010-го по 2019-й рік. Найкращою командою став мадридський Реал (254 очка у 116 матах), який зумів випередити Барселону (243 очка у 114 матчах) та Баварію (240 очок у 113 матчах).
Донецький Шахтар опинився на 14-й сходинці (85 очок у 64 матчі).
Нагадаємо, екс-гравець Шахтаря очолив польський клуб.
Також, Флуміненсе цікавиться захисником Шахтаря.