Шахтар потрапив у ТОП-15 найуспішніших команд Ліги чемпіонів

Визначилися найбільш успішні клуби Ліги чемпіонів

Джерело - Transfermarkt.

Став відомий рейтинг найуспішніших команд Ліги чемпіонів за останнє десятиліття.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Основний показник - кількість набраних очок в турнірі в період з 2010-го по 2019-й рік. Найкращою командою став мадридський Реал (254 очка у 116 матах), який зумів випередити Барселону (243 очка у 114 матчах) та Баварію (240 очок у 113 матчах).

Донецький Шахтар опинився на 14-й сходинці (85 очок у 64 матчі).

Нагадаємо, екс-гравець Шахтаря очолив польський клуб.

Також, Флуміненсе цікавиться захисником Шахтаря.