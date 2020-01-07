Флуміненсе цікавиться захисником Шахтаря

Додо може повернутися до Бразилії

Керівництво Флуміненсе у зимове трансферне вікно планує здійснити близько 5-6 підписань нових гравців для посилення кадрового потенціалу команди.

Про це повідомляє tupi.fm.

У список потенційних новачків Флу входить 21-річний правий фулбек Шахтаря Додо, який нині перебуває в таборі олімпійської збірної Бразилії і веде підготовку до Передолімпійського турніру КОНМЕБОЛ.

У минулому розіграші чемпіонату Бразилії Флуміненсе фінішував на 14-му місці, а кольори команди захищав орендований у Шахтаря хавбек Веллінгтон Нем.

Додо в нинішньому розіграші української Прем'єр-ліги провів 11 матчів, забив 1 гол.

Раніше, Додо отримав виклик у олімпійську збірну Бразилії.

Також, французький клуб проявляв інтерес до хавбека Шахтаря.