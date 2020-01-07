Зінченко не потрапив до заявки на гру проти Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 січня, у півфіналі кубка англійської ліги Манчестер Сіті зіграє проти Манчестера Юнайтед.
Став відомий стартовий склад.
Українець Олександр Зінченко не потрапив в заявку на матч. А ось екс-гравець Шахтаря Фред зіграє з перших хвилин.
МЮ: Де Хеа - Ван-Біссака, Джонс, Ліндельоф, Вільямс - Фред, Перрейра, Джеймс - Лінгард, Грінвуд, Рашфорд
Актуально: Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція півфіналу Кубка Ліги.
Ман Сіті: Браво - Уокер, Отаменді, Фернандіньо, Менді - Родріго, Гюндоган, Де Брюйне - Марез, Б. Сільва, Стерлінг
Початок гри о 22:00.