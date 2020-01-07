Зінченко не потрапив до заявки на гру проти Манчестер Юнайтед

Став відомий стартовий склад

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 січня, у півфіналі кубка англійської ліги Манчестер Сіті зіграє проти Манчестера Юнайтед.

Став відомий стартовий склад.

Українець Олександр Зінченко не потрапив в заявку на матч. А ось екс-гравець Шахтаря Фред зіграє з перших хвилин.

МЮ: Де Хеа - Ван-Біссака, Джонс, Ліндельоф, Вільямс - Фред, Перрейра, Джеймс - Лінгард, Грінвуд, Рашфорд

Ман Сіті: Браво - Уокер, Отаменді, Фернандіньо, Менді - Родріго, Гюндоган, Де Брюйне - Марез, Б. Сільва, Стерлінг

Початок гри о 22:00.