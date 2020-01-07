Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція півфіналу Кубка Ліги

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті зіграють у півфіналі Кубка Ліги.

Матч відбудеться 7 січня на стадіоні Олд Траффорд о 22:00 за київським часом.

На попередніх стадіях турніру МЮ обіграв Рочдейл, Челсі і Колчестер, а Манчестер Сіті був сильніше Престона, Саутгемптона і Оксфорда.

Згідно з регламентом Кубка англійської ліги, на півфінальній стадії команди грають по два матчі, вдома і в гостях. При цьому, виїзні голи не враховуються. Якщо два матчі завершилися підсумковою нічиєю, то відразу пробивається серія пенальті. Матч-відповідь між командами відбудеться на полі Ман Сіті 29 січня.

В Україні поєдинок покаже телеканал Setanta Sports.

Також трансляція буде доступною на нашому сайті.

Плеєр з'явиться незадовго до початку матчу.